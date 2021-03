Afgelopen etmaal 7668 nieuwe coronagevallen

Tussen vrijdagochtend en zaterdagochtend heeft het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) 7668 nieuwe coronagevallen geregistreerd.

Dat is het hoogste aantal in een dag sinds 8 januari. Een etmaal eerder ging het om 7425 nieuwe gevallen. Het aantal nieuwe coronagevallen was de laatste tijd vrij stabiel.

In Amsterdam zijn de afgelopen 24 uur 324 inwoners positief getest, in Rotterdam 260, in Den Haag 161 en in Eindhoven 158.

Het aantal sterfgevallen steeg afgelopen etmaal met 18. Van donderdag op vrijdag waren dat er 46.

Zondag of maandag overstijgt het totaal aantal bevestigde coronagevallen de 1,2 miljoen, is de verwachting.

