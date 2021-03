Teruggeroepen Russische ambassadeur arriveert in Moskou

buitenland 21 mrt 11:12

De Russische ambassadeur in de Verenigde Staten is zondag teruggekeerd in Moskou.

President Vladimir Poetin riep de hoge diplomaat terug om zijn ongenoegen te uiten. Hij besloot daartoe nadat de Amerikaanse president Joe Biden in een interview bevestigend had geantwoord op de vraag of hij Poetin beschouwt als "een moordenaar". In een interview met ABC News zei Biden verder onder meer dat hij Poetin "een prijs zou laten betalen" voor pogingen om de Amerikaanse verkiezingen te beïnvloeden. Rusland ontkent zich daarmee te hebben bemoeid. Poetin heeft onder meer gereageerd met "wie het zei, heeft het gedaan", de Russische variant van het kindergezegde "wat je zegt, ben je zelf". Verder wenste hij Biden een "goede gezondheid" toe. En hij haalde dus ambassadeur Anatoli Antonov terug naar Moskou om de verhoudingen met de Verenigde Staten te bespreken. Die zijn de laatste tijd steeds ijziger geworden. Zo hebben de Amerikanen sancties ingesteld tegen Russische functionarissen in reactie op de vergiftiging van oppositieleider Aleksej Navalni, waar ze de Russische geheime dienst FSB voor verantwoordelijk houden.

Navalni zelf wist eind vorig jaar, voordat hij in een strafkamp gevangen werd gezet, een telefoongesprek te regelen met een FSB-agent. Die liet zich wijsmaken dat hij sprak met iemand van de Nationale Veiligheidsraad en vertelde ronduit over de vergiftiging met het zenuwgif novitsjok. In het gesprek kwam onder meer naar voren dat het middel in de onderbroek van Navalni was gestopt. De politicus werd ernstig ziek, maar overleefde de moordpoging. © ANP 2021