Britse minister: nog te vroeg om zomervakantie te boeken

Het is nog te vroeg voor Britten om een zomervakantie in het buitenland te boeken, waarschuwt de Britse minister van Defensie Ben Wallace.

Momenteel zijn vakanties in het buitenland volledig verboden. Dat verbod wordt op zijn vroegst op 17 mei opgeheven, maar het kan ook later worden.

"Ik heb mijn vakantie nog niet geboekt. Dat zou prematuur zijn", zei Wallace in een interview met de BBC. De helft van alle volwassenen in het Verenigd Koninkrijk heeft inmiddels zeker één prik gekregen van een coronavaccin.

Het land ligt daarmee ver voor op alle lidstaten van de EU. Wallace wees op het risico dat terugkerende vakantiegangers mogelijk gevaarlijke mutaties van het coronavirus mee naar huis kunnen nemen.



"We komen er wel", zei hij over reizen naar het buitenland. In april brengt een speciale taskforce hierover advies uit.

Britten doen er verstandig aan om dat advies af te wachten, aldus de minister.

