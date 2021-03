Merkel wil lockdown voortzetten in april

Het is nog te vroeg om de maatregelen tegen het coronavirus in Duitsland te versoepelen, vindt bondskanselier Angela Merkel.

Bij vorig overleg met de leiders van de deelstaten werd de lockdown verlengd tot 28 maart, met versoepelingen in het vooruitzicht als het aantal besmettingen zou dalen.

Maandagmiddag volgt nieuw beraad, waarbij Merkels inzet is de maatregelen te verlengen tot een nader te bepalen datum in april, melden Duitse media. Minister Jens Spahn van Volksgezondheid zei vrijdag dat de vaccinatiecampagne de derde besmettingsgolf niet kan voorkomen. In een document ter voorbereiding op het overleg van maandag staat dat de hoge infectiegraad wordt versneld door virusvarianten.

Volgens cijfers van het Robert Koch Instituut (RKI), de Duitse tegenhanger van het RIVM, zijn gemiddeld meer dan honderd mensen per 100.000 besmet. Afgesproken is dat boven die drempel een noodrem op versoepelingen in werking treedt, om te voorkomen dat de ziekenhuizen in de problemen komen. Dat zou betekenen dat sommige winkels hun deuren moeten sluiten.



Strengere voorschriften

Vanwege de zorgwekkende cijfers wordt overwogen iedereen die het land binnenkomt te verplichten in quarantaine te gaan en een coronatest te laten afnemen. Het gaat dan bijvoorbeeld om mensen die terugkeren uit vakantieoorden als Mallorca, dat in Duitsland niet langer te boek staat als risicogebied.

Er was eerder al kritiek op het besluit dergelijke vakantiereizen weer toe te laten, terwijl de kans bestaat dat daardoor risicovolle virusmutaties het land binnenkomen.



Verder liggen strengere voorschriften voor bedrijven op tafel. Ondernemingen die werknemers niet de mogelijkheid geven thuis te werken, zouden hun personeel wekelijks twee coronasneltesten moeten leveren.

Veel Duitsers staan te springen om herstel van hun vrijheden en de deelstaten liggen doorgaans meer op die koers dan de centrale overheid in Berlijn. Het vorige overleg tussen Merkel en de deelstaatpremiers duurde veel langer dan gepland vanwege onenigheid over de voorwaarden voor versoepeling.

© ANP 2021