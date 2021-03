Ridouan Taghi verschijnt voor het eerst in rechtszaal

In de gerechtsbunker in Amsterdam-Osdorp is maandag de inhoudelijke behandeling begonnen van het grote liquidatieproces Marengo.

Hoofdverdachte Ridouan Taghi (43) maakte voor het eerst zijn opwachting in de rechtszaal. Hij zit naast zijn advocaat Inez Weski.

In totaal zeventien verdachten staan in Marengo terecht, op verdenking van onder meer het plegen van een reeks liquidaties en pogingen daartoe. Zestien van hen zijn ter zitting verschenen. Alleen Saïd R. is er niet, hij wacht nog op zijn uitlevering in een cel in Colombia waar hij vorig jaar februari werd gearresteerd.

Het proces gaat gepaard met extreme veiligheidsmaatregelen. Drie jaar geleden begon de rechtbank met de inleidende zittingen in het monsterproces.



Korte inleiding

De rechtbankvoorzitter opende het proces met een korte inleiding waarin hij memoreerde dat het proces exact drie jaar geleden begon met een eerste inleidende zitting. "Toen waren er twee verdachten en een klein dossier. Vandaag zijn we drie jaar verder en zijn er zeventien verdachten aan de orde.

Er is een omvangrijk strafdossier verspreid." Het is nog onduidelijk wanneer de rechtbank uitspraak zal doen. De zaak is een kwestie van lange adem en zal zeker tot diep in 2022 duren.



Het Openbaar Ministerie is maandag begonnen met het uiteenzetten van de aanklacht. Het gaat onder meer om zes moorden. Volgens het OM is Taghi bij alle zaken betrokken. Justitie gebruikt voor het bewijs onder meer verklaringen van kroongetuige Nabil B. Ook hij is ter zitting aanwezig, maar zit in een speciale, afgescheiden cabine.

Veel politie aanwezig

De zittingszaal in de bunker is vol. Eerder dit jaar werd de start van het proces uitgesteld, vanwege corona. Volgens de rechtbank is het met de nodige aanpassingen verantwoord om het proces te houden.

In de omgeving van de bunker is veel politie aanwezig, veelal zwaarbewapend. Boven het gebouw cirkelt een politiehelikopter.

