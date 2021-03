Taghi: vooralsnog niks te melden

Ridouan Taghi heeft "vooralsnog niks te melden", zei hij maandag in de zwaarbeveiligde rechtbank in Amsterdam-Osdorp.

Hij reageerde op de vraag van de rechtbankvoorzitter of hij iets wilde zeggen over de flinke rij verdenkingen tegen hem. Bij eerdere politieverhoren heeft hij vooral gezwegen.

Justitie beschouwt de 43-jarige Taghi als de onbetwiste leider van een criminele organisatie die zich schuldig heeft gemaakt aan een reeks liquidaties, naast plannen en pogingen daartoe. Maandag is de inhoudelijke behandeling begonnen van het grote liquidatieproces Marengo.

Het is voor het eerst dat Taghi zich laat zien in de rechtbank. Op foto's na zijn arrestatie eind 2019 in Dubai was te zien dat hij een flinke bos krullen had. Nu heeft hij een kortgeknipt kapsel en een baardje. Hij zat regelmatig om zich heen te kijken in de zaal en te overleggen met zijn advocaat Inez Weski.



De rechtbank heeft alle verdachten gevraagd een eerste reactie op de beschuldigingen te geven. Een aanzienlijk aantal van hen heeft er tot dusver het zwijgen toe gedaan tijdens verhoren bij de politie.

Felle aanklacht

Kroongetuige Nabil B. heeft een groot aantal verklaringen afgelegd, waarin hij zijn eigen aandeel in verschillende moordzaken heeft bekend en belastend heeft verklaard tegen zijn medeverdachten. "Ik sta volledig achter mijn verklaringen en heb niks nader te verklaren", zei hij maandag. De rechtbank zal maandagmiddag beginnen met zijn verhoor ter zitting.



Verdachte Mohamed R. greep de gelegenheid tot spreken aan voor een felle aanklacht tegen het Openbaar Ministerie. "Ik vind de beschuldigingen afschuwelijk", aldus R. "Ik heb niks met moorden te maken en ook niet met een criminele organisatie." Hij meent dat het OM erop uit is hem koste wat kost te laten "hangen".

Hij verweet justitie dat zij advocaten in een kwaad daglicht heeft gesteld met beschuldigingen aan hun adres over lekken. Ook hekelde hij het schaduwen van twee advocaten op een reis naar Dubai, in de hoop de toen nog voortvluchtige Taghi op het spoor te komen. De advocaten zijn "als een stuk vlees voor de leeuwen gegooid", aldus R.

R. is een broer van de veronderstelde rechterhand van Taghi, Saïd R. Die wacht in Colombia, waar hij in februari vorig jaar werd gearresteerd, op zijn uitlevering aan Nederland.

