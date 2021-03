Kroongetuige over Taghi: Kleine wilde me opruimen

Kroongetuige Nabil B. besloot met justitie te gaan praten toen hij steeds meer geluiden hoorde dat Ridouan Taghi hem wilde vermoorden.

Hij hoorde onder meer van zijn vroegere vriend Mohamed R. en later van diens broer Saïd R. dat hij zijn leven niet meer zeker was. "Saïd maakte letterlijk de beweging dat die Kleine me wilde opruimen", zei B. 'Kleine' is de bijnaam van Taghi.

Maandag is de inhoudelijke behandeling van het liquidatieproces Marengo begonnen. Als eerste komen de verklaringen van de kroongetuige aan bod. B. zit afgeschermd in een getuigencabine, hij is enkel zichtbaar voor de rechters en officieren van justitie.

Als een spraakwaterval vertelt hij de rechtbank over zijn beslissing om 'over te stappen'. De advocaat van Taghi vroeg meerdere keren of het iets langzamer kon, omdat ze mee wil schrijven. B. sneerde dat advocaat Inez Weski "ook wel iets sneller kan schrijven".



De 33-jarige B. besloot kroongetuige te worden na de vergismoord op Hakim Changachi in januari 2017 in Utrecht. B. was een goede bekende van die familie en kwam daardoor naar eigen zeggen tussen twee vuren te zitten.

Justitie verdenkt hem van betrokkenheid bij de moord, omdat hij auto's heeft geleverd. De familie van Changachi wist ook dat B. betrokken was en wilde opheldering. Hij noemde de naam van Taghi, wat weer zijn woede wekte.



Kluisverklaringen

Een week nadat het Openbaar Ministerie de deal met B. naar buiten had gebracht - maart 2018 - werd zijn (niet-criminele) broer Reduan in Amsterdam doodgeschoten. In september 2019 is B.’s advocaat Derk Wiersum vermoord bij zijn huis in Amsterdam-Buitenveldert.



Tot nu toe heeft B. 41 zogeheten 'kluisverklaringen' afgelegd, in ruil voor strafvermindering. Het OM zal 12 jaar cel eisen in plaats van 24. Hij zegt het merendeel van de verdachten in Marengo te kennen, de een beter dan de ander. Taghi leerde hij in rond 2007 kennen.

In 2011 zag hij hem voor het laatst.

