Spanje hoopt dit jaar op enig herstel toerisme van pandemie

Spanje hoopt dat het toerisme naar het land dit jaar kan herstellen naar ongeveer de helft van het niveau van voor de coronapandemie.

Dat zei de Spaanse minister voor Toerisme Reyes Maroto. Het Zuid-Europese land heeft daarbij de hoop gevestigd op coronapaspoorten die voor het zomerseizoen klaar moeten zijn.

In 2019 kwamen nog meer dan 80 miljoen buitenlandse toeristen naar Spanje. Maar als gevolg van de coronacrisis en de reisbeperkingen kelderde het aantal bezoekers in 2020 met ruim 80 procent tot 19 miljoen, het laagste niveau sinds 1969.

In 2019 was toerisme goed voor ongeveer 12 procent van de Spaanse economie en één op de acht arbeidsplaatsen in het land. Madrid vindt dat haast moeten worden gemaakt met een coronapaspoort.

Reizigers kunnen die krijgen als ze zijn gevaccineerd tegen corona, recent negatief zijn getest of voldoende antistoffen tegen het virus hebben aangemaakt.

