Het advies om niet naar het buitenland op vakantie te gaan blijft nog zeker tot half mei van kracht.

Dat melden Haagse bronnen naar aanleiding van een bericht van De Telegraaf. Het kabinet had eerder aangekondigd om deze week duidelijkheid te willen bieden over de reismogelijkheden in de meivakantie.

© ANP 2021