Ernst Kuipers: versoepelen is vragen om problemen

Ziekenhuizen hebben het heel druk en krijgen het de komende maand alleen nog maar drukker.

Versoepelen is daarom riskant, aldus Ernst Kuipers, voorzitter van het Landelijk Netwerk Acute Zorg. "De ruimte om te versoepelen is heel beperkt. Het aantal besmettingen en het aantal patiënten zijn hoog.

Hoger dan op de momenten afgelopen jaar waarop we besloten de maatregelen aan te scherpen. En we stijgen. Als je dat bij elkaar zet, is het vragen om problemen om te versoepelen", zegt Kuipers. Ziekenhuizen behandelen momenteel 2193 coronapatiënten, het hoogste aantal sinds begin februari.

Rond de jaarwisseling lagen bijna 2900 mensen in een ziekenhuis vanwege Covid-19, de ziekte die door het coronavirus wordt veroorzaakt. Eind april zou dat niveau weer bereikt kunnen worden. Kuipers: "Dat is voor ziekenhuizen te doen, maar ze worden dan wel in toenemende mate gedwongen de reguliere zorg en de urgente zorg voor zich uit te schuiven."



Kuipers wil dat Nederland "zo snel mogelijk zo veel mogelijk" mensen vaccineert. Het is volgens hem belangrijk dat zij in elk geval een eerste prik hebben gekregen, zodat ze een vorm van bescherming hebben. Wat hem betreft kan het dan nodig zijn dat mensen langer moeten wachten op de tweede prik, zodat die doses kunnen worden gebruikt om anderen een eerste inenting te geven.

"Je moet doorvaccineren. Vaccinatie is de weg om hiervan af te komen en de aantallen naar beneden te zien gaan. We hebben een voorraad van ongeveer twee weken. Het moet mogelijk zijn die te verkleinen. Dat gaat echt helpen."



Nederland heeft sinds begin januari ongeveer 1,5 miljoen mensen gevaccineerd. Kuipers wil dat Nederland zo snel mogelijk de grens van 5 miljoen gevaccineerden bereikt. Dan is ongeveer 30 procent van de Nederlanders ingeënt. "Dat zou overeenkomen met alle 60-plussers en een deel van de 50- tot 55-jarigen. Dat is de groep die de grootste kans heeft dat ze bij ziekte een ziekenhuisopname nodig hebben."

Vanaf mei, wanneer de lente langzaamaan overgaat in de zomer, daalt het aantal coronabesmettingen waarschijnlijk, verwacht Kuipers. "Maar is Covid weg? Nee, het zal in het najaar als een stuiterbal terugkomen."

