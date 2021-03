India bevestigt vertraging bij levering AstraZeneca-vaccin aan Marokko

Ondanks de opgevoerde druk op New Delhi vanuit Rabat ziet het er niet naar uit dat Marokko op korte termijn noemenswaardige leveringen van het Covishield-vaccin zal ontvangen

In een persbericht meldde het Serum Institute of India (SII) zaterdag dat leveringen van het AstraZeneca vaccin aan Marokko, Brazilië en Saoedi-Arabië vertraagd zijn.

De productiecapaciteit van SII zal pas in april en mei geleidelijk worden verhoogd tot 100 miljoen doses per maand, deze bedraagt nu circa 70 miljoen doses.

Zorgautoriteiten in Marokko vermoedden al enige tijd dat de levering van het Brits-Zweedse vaccin vanuit India zou worden uitgesteld en zijn al geruime tijd op zoek naar alternatieven. Zorgminister Khalid Ait Taleb maakte eerder deze maand bekend de vaccinatiecampagne in het land te willen diversifiëren.



De landelijke vaccinatiecampagne in Marokko was eind januari begonnen en heeft inmiddels geresulteerd in meer dan 4,26 miljoen inentingen, daarvan heeft meer dan 2,51 miljoen inmiddels ook de tweede en tevens laatste coronaprik ontvangen. Daarbij is uitsluitend gebruik gemaakt van vaccins van het Chinese Sinopharm en het Oxford-vaccin van AstraZeneca.

Het Wetenschappelijk Comité van het zorgministerie heeft begin deze maand nog eens twee vaccins goedgekeurd voor noodgebruik tijdens de nationale vaccinatiecampagne. Het land bestelde kort daarna een miljoen doses van het Russische anticorona-middel Sputnik-V. Het grote nadeel van het Russische middel is dat deze bewaard moet worden bij temperaturen van -18 graden.



Sceptisch

Sinds Rusland met Sputnik-V kwam, reageerden sommige landen aanvankelijk sceptisch. Het Russische vaccin geniet echter steeds meer aftrek vanuit het westen. Ook Duitsland meldde onlangs het Russische coronavaccin te zullen gebruiken als het middel wordt goedgekeurd door het Europees Geneesmiddelenbureau (EMA).

De effectiviteit van het eerste COVID-19-vaccin is inmiddels in meerdere landen bewezen. EMA kijkt sinds 4 maart met een versnelde procedure naar Sputnik-V. Dat houdt in dat de onderzoeksresultaten al worden bestudeerd voordat het dossier compleet is.



Vaccinatie-interval

Marokko verkent ook andere wegen om de beoogde vaccinatiegraad van 80 procent (ruim 25 miljoen burgers) binnen de geplande vier maanden te behalen. De autoriteiten hadden vóór aanvang van de vaccinatiecampagne besloten dat voor elke burger twee vaccins zijn gereserveerd.

Het tempo van de vaccinatiecampagne lijkt echter te stagneren nu de voorraad beschikbare vaccins steeds meer uitgeput raakt. Marokko heeft tot dusver 8,5 miljoen coronavaccins ontvangen waarmee het land maximaal 4,25 miljoen burgers kan inenten.



Nu ruim 4,26 miljoen burgers de eerste coronaprik hebben ontvangen worden momenteel voornamelijk coronaprikken toegediend aan mensen die enkele weken geleden de eerste prik hebben ontvangen.

De autoriteiten overwegen nu om de prik-interval van het geadviseerde drie á vier weken te verhogen naar maximaal twaalf weken. Die extra tijd geeft de autoriteiten de tijd om meer vaccins veilig te stellen waardoor het huidige vaccinatietempo kan worden behouden.

