Emiraten niet blij met Netanyahu, annuleren feestelijk normalisatie-evenement

De Verenigde Arabische Emiraten (VAE), de Verenigde Staten (VS) en Israël hadden gepland om in april een top te organiseren om de normalisatieovereenkomsten met Israël te vieren. Het evenement is echter geannuleerd nadat Emiraatse functionarissen zich ergerden aan de verkiezingsretoriek van premier Benjamin Netanyahu.

Netanyahu had zijn rol in de normaliseringsovereenkomsten aangeprezen als een belangrijk onderdeel van zijn campagnestrategie en kondigde aan dat de VAE $ 10 miljard in Israël zou investeren. De VAE vindt nu dat Netanyahu het toegezegde geldbedrag onterecht heeft gekoppeld aan zijn eventuele verkiezingszege.

Als reactie op de verkiezingscampagne van Netanyahu heeft de Golfstaat aangekondigd de geplande ceremonie te hebben geannuleerd uit vrees dat deze zou worden gecoöpteerd als onderdeel van de parlementsverkiezingen in Israël.



De Emiraatse minister van Industrie Sultan Al Jaber benadrukt nu dat de investering "commercieel gedreven" is en op geen enkele wijze "politiek gerelateerd" is. Daarbij bagatelliseerde hij de toegezegde financiële injectie met nuanceringen zoals "onze 'potentiële' investering van $ 10 miljard".

Ook zei Al Jaber dat de "potentiële investering" allesbehalve een uitgemaakte zaak is. "We bevinden ons in een zeer vroeg stadium bij het bestuderen van de wetten en het beleid in Israël", vertelde hij in een interview aan de Emiraatse nieuwsdienst The National.



De doorgaans goed ingevoerde Amerikaanse nieuwsdienst Axios meldde zelfs dat Netanyahu niet welkom zou zijn in Abu Dhabi totdat de verkiezingen in Israël zijn afgerond. Axios baseert dat onder meer op het recent uitgestelde bezoek van Netanyahu.

De annulering kwam volgens het kantoor van premier Netanyahu omdat Jordanië moeilijk deed over het toestaan van een Israëlisch vliegtuig door het Jordaanse luchtruim.

