Fnideq: Nieuw textielbedrijf moet zorgen voor 300 banen

De autoriteiten in Tetouan hebben vorige week overeenkomsten gesloten voor de oprichting van een textielbedrijf op het industrieterrein van Tetouan Park

Het initiatief moet ruim 300 nieuwe banen creëren voor de lokale bevolking die economisch lijdt onder de sluiting van de grens met de Spaanse enclave Ceuta.

Het textielbedrijf maakt deel uit van het streven van de autoriteiten om de economische ontwikkeling in de regio te stimuleren. Voor veel lokale inwoners was de grensovergang en de daaruit voortvloeiende smokkel een belangrijke inkomstenbron.

De precaire omstandigheden waar veel burger sindsdien in moeten leven zijn de aanleiding voor de aanhoudende protesten in Fnideq. Na maandenlang wachten op een reactie van de regering besloten de actievoerders begin dit jaar om de straat op te gaan.



Om toekomstige werknemers tegemoet te komen zal het bedrijf zorg dragen voor het vervoer van en naar de productielocatie. Ook zullen werknemer een voorschot ontvangen op het salaris, melden de provinciale autoriteiten in een persbericht.

In februari werd al bekend dat 700 werkplekken beschikbaar zouden komen ten behoeve van een grote groep vrouwen die voorheen smokkelwaar droeg vanuit Ceuta.



Ceuta en Melilla

De spanningen tussen de stadsenclaves Ceuta en Melilla en Rabat dateren van vóór de uitbraak van het coronavirus. De grensovergang Melilla is al bijna twee jaar gesloten en eind 2019 werden extra beperkingen opgelegd aan de grensovergang Tarajal II-poort naar Ceuta.

De sluiting was een gevolg van de zwarte handel en de nadelige effecten daarvan op de economie in de regio. De Marokkaanse douane en belastingdienst meldde in februari 2019 dat bij de smokkelwaar een bedrag gemoeid is van tussen de zes en acht miljard DH.

Radicale oplossingen waren nodig om de illegale handel te stoppen; de grenzen gingen dicht en Rabat zet nu maximaal in op de komst van een vrijhandelszone.

