Marrakech: voorwaardelijke celstraf voor buikdanseres Chikha Trax

De rechtbank in Marrakech heeft vrijdag buikdanseres Chikha Trax en haar moeder veroordeelt tot een voorwaardelijke gevangenisstraf van een maand.

Ook moet het tweetal elk een geldboete betalen van 1.000 DH (€ 93) bovenop het reeds betaalde geldbedrag van 5.000 DH (€ 465) voor de borgtocht.

Danseres Fatima Zahraa, zoals Chikha Trax in het echt heet, werd begin dit jaar gearresteerd wegens het houden van een verlovingsfeest.

De danseres vierde haar verloving in haar woning in de wijk Riad Al-Salam in Gueliz, Marrakech, in het gezelschap van 37 genodigden. Door de maatregelen tegen het coronavirus is het organiseren van bijeenkomsten zoals trouw-, en verlovingsfeesten echter niet toegestaan.



De politie onderbrak het feest en deelde coronaboetes ten hoogte van 300 DH (€ 28) uit aan alle aanwezigen, waaronder gasten, bedieningspersoneel en leden van de muziekband.

Het incident zorgde begin dit jaar voor boze reacties onder fans van Chikha Trax. Ze bekritiseerden haar voor het overtreden van de preventiemaatregelen tegen COVID-19. Anderen vonden de reactie van de politie "overdreven" en zijn van mening dat "mensen van het leven moeten genieten".

