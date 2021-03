Britten die op vakantie gaan riskeren boete van 5000 pond

buitenland 23 mrt 11:09

De Britse regering voert een forse boete in voor Engelsen die in coronatijd toch op vakantie in het buitenland gaan.

Het gaat om een bedrag van 5000 pond (5800 euro). Niet alleen vakantiegangers riskeren zo'n boete. Die kan volgens nieuwe wetgeving worden opgelegd aan iedereen die zonder geldige reden het land verlaat. De nieuwe regels moeten nog worden goedgekeurd door het parlement en blijven dan tot 30 juni van kracht, bericht Sky News. De kans bestaat wel dat Engelsen al voor die datum vakantie kunnen vieren in het buitenland. Minister van Volksgezondheid Matt Hancock sluit niet uit dat de regels voor internationale reizen vroegtijdig worden versoepeld. Hij vond het te vroeg om daarop vooruit te lopen omdat het coronavirus in delen van Europa weer sneller om zich heen lijkt te grijpen.

In de nieuwe wet staat dat niemand "Engeland mag verlaten om naar een bestemming buiten het Verenigd Koninkrijk te reizen" zonder geldige reden. Het reisverbod heeft geen betrekking op gebieden als de Kanaaleilanden of het eiland Man. Het internationale reisverkeer gaat niet helemaal plat. Engelsen mogen nog steeds naar het buitenland voor hun werk, studie of om een medische behandeling te ondergaan. Het bijwonen van een begrafenis of het huwelijk van een familielid wordt ook nog gezien als geldige reden om het land te verlaten. © ANP 2021