Begin avondklok waarschijnlijk vanaf 31 maart naar 22.00 uur

algemeen 23 mrt 14:24

De avondklok gaat in principe vanaf woensdag 31 maart een uur later in: om 22.00 uur.

Het kabinet maakt dat dinsdagavond bekend, bevestigen ingewijden na berichtgeving van de NOS. De burgemeesters die de veiligheidsregio's voorzitten, deden maandag al zo'n voorstel tijdens hun wekelijkse beraad in Utrecht. Het wordt steeds later donker en mensen willen in de lente graag avonden buiten doorbrengen. Dus wordt het handhaven om 21.00 uur moeilijker, is de gedachte achter het voorstel. Komende zondag gaat de zomertijd in en blijft het een uur langer donker in de ochtend en een uur langer licht in de avond. De eindtijd van de avondklok blijft wel staan op 04.30 uur. Justitieminister Ferd Grapperhaus wilde dinsdag na afloop van het crisisberaad van het kabinet nog niet vooruitlopen op het besluit. Maar hij zei wel dat de avondklok wat van zijn effect verliest als die een uur later van kracht wordt.

"Maar dat zou je ook kwijtraken als je hem vasthoudt op 21.00 uur." Want nu de dagen aan lengte winnen, komt het moment dichterbij dat het buiten nog licht is terwijl de avondklok al ingaat. Mensen willen naar buiten en dat maakt het moeilijker om de maatregel in de avond te handhaven, legde voorzitter van het Veiligheidsberaad Hubert Bruls maandagavond uit. Dat beaamt Grapperhaus dinsdag. De bewindsman noemt de stijgende besmettingscijfers "heel zorgelijk." Maar als de avondklok op 21.00 uur blijft staan krijg je volgens de minister "veel meer issues op de naleving".

Vanwege de stijgende besmettingscijfers komt het kabinet dinsdagavond niet met versoepelingen, melden bronnen. Zo blijft het hoger onderwijs gesloten en mag de horeca nog niet de terrassen openen. Ook reizen naar het buitenland voor vakantie en familiebezoek blijft tot half mei afgeraden. © ANP 2021