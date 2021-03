Doden en gewonden bij grote brand in Rohingya-vluchtelingenkamp Bangladesh

Bij een enorme brand in een uit krotten bestaand vluchtelingenkamp in Bangladesh zijn zeker vijftien doden en honderden gewonden gevallen.

Van het lot van naar schatting vierhonderd mensen is nog niets bekend. De enorme brand brak maandag uit en was de derde brand in vier dagen tijd.

Het kamp Balukhali wordt bewoond door vluchtelingen van de Rohingya-minderheid uit het 7 kilometer verderop gelegen Myanmar. Het kamp bestaat voornamelijk uit zeer brandbare krotten waarvan er naar schatting 2000 in vlammen zijn opgegaan en duizenden andere zwaar zijn beschadigd. Mogelijk zijn er 50.000 mensen hun onderkomens kwijtgeraakt.

De Rohingya vormen een islamitische minderheid in Myanmar. Ze worden er al lange tijd vervolgd zoals in een wrede campagne van de strijdkrachten in 2017 om de moslims te verdrijven.

Bijna een miljoen Rohingya leven als vluchtelingen in Bangladesh, vooral in het zuidoosten van het land vlakbij de grens.

