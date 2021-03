Griekenland en Spanje laten meer buitenlandse reizigers toe

Griekenland en Spanje openen de deuren voor meer buitenlandse reizigers.

Het wordt weer mogelijk om vanuit het Verenigd Koninkrijk naar Spanje te reizen, terwijl Griekenland gevaccineerden uit alle EU-landen en Israël toelaat.

Het Griekse ministerie van Toerisme meldt dat gevaccineerde reizigers wel moeten aantonen dat ze een coronaprik hebben gehad. Deze groep hoeft bij aankomst niet in quarantaine en hoeft ook geen negatieve coronatest te laten zien. Wanneer het nieuwe beleid ingaat, is nog niet bekend.

Griekenland pleit al sinds begin dit jaar voor de ontwikkeling van een zogenoemd EU-vaccinatiepaspoort. De documenthouder zou in de Europese Unie vrij moeten kunnen reizen, waar de noodlijdende toerismesector in onder meer Griekenland op zit te wachten. In Brussel ligt een plan voor zo'n pas.



VK, Brazilië en Zuid-Afrika

Spanje staat vanaf 30 maart weer reizen vanuit het Verenigd Koninkrijk toe. Dat was sinds december niet mogelijk vanwege zorgen over de Britse variant van het coronavirus. Er gold alleen een uitzondering voor Spanjaarden en inwoners van Spanje.

Later kwamen ook Brazilië en Zuid-Afrika op dezelfde lijst te staan, omdat daar ook zorgelijke varianten van het coronavirus waren geconstateerd. Een woordvoerder van de Spaanse regering legt uit dat alleen het VK van de lijst wordt geschrapt, omdat ze daar ver zijn met de vaccinatiecampagne. De helft van de volwassen bevolking heeft inmiddels een prik gehad.

