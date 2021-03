Poetin wordt ingeënt, maar naam vaccin blijft geheim

De Russische president Vladimir Poetin wordt dinsdag ingeënt tegen het coronavirus, maar het blijft geheim welk vaccin hij krijgt.

Het Kremlin wil alleen kwijt dat het gaat om een middel dat in Rusland is ontwikkeld. Rusland heeft inmiddels drie vaccins van eigen bodem goedgekeurd. Het gaat onder meer om Spoetnik-V, dat ook in andere landen wordt gebruikt.

"We zeggen bewust niet welk vaccin de president krijgt", zei een woordvoerder van het Kremlin, die opmerkte dat "alle drie de Russische vaccins betrouwbaar en effectief zijn".

De 68-jarige Poetin wordt waarschijnlijk dinsdagavond ingeënt. Hij doet dat in tegenstelling tot sommige andere wereldleiders waarschijnlijk niet voor de camera. Daar voelde hij zelf niets voor, legde zijn woordvoerder uit.

