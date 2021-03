Tunesië lanceert als eerste Maghreb-land een eigen satelliet

De eerste satelliet van Tunesië, Challenge ONE, is maandagochtend met succes aan boord van de Sojoez-2-raket gelanceerd vanuit Kazachstan.

Het is een kleine stap voor de lucht- en ruimtevaart, maar een grote stap voor het Noord-Afrikaanse Tunesië. De Challenge ONE-satelliet is volledig lokaal vervaardigd.

De satelliet werd in 2019 aangekondigd door het Tunesische lucht-, ruimtevaart- en telecommunicatiebedrijf TELNET nadat het een overeenkomst had gesloten met GK Launch Services, de Russische exploitant van commerciële satellietlanceringen.

Volgens de overeenkomst wordt Challenge ONE een voorloper van een constellatie van 30 satellieten die tegen 2023 gelanceerd zal worden. Challenge ONE is een onderzoeks- en innovatieproject en is bedoeld voor internet-connectiviteit.

Tunesië is het eerste land in de Maghreb-regio dat een eigen satelliet vervaardigt, en het zesde op het Afrikaanse continent. Tunesië hoopt in de komende drie jaar nog twintig satellieten te lanceren.



Challenge ONE is de eerste Afrikaanse satelliet dit jaar, waarmee het totale aantal Afrikaanse satellieten op 43 komt. In 2020 werd slechts één satelliet gelanceerd door het continent. In 2019 waren het er nog acht.

De Afrikaanse ruimtevaartmarkt is nu jaarlijks meer dan $ 7 miljard waard. Volgens de website Space in Africa zal dit de komende vijf jaar waarschijnlijk met meer dan 40 procent toenemen.

