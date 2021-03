CBS: Marokkanen en Antillianen lopen minder risico op coronasterfte

Marokkanen en mensen met een Antilliaanse achtergrond lopen minder risico op coronastefte dan de Nederlandse bevolking als geheel

Dat meldt het FD vandaag. Mensen met lagere inkomens lopen daarentegen een beduidend hoger risico te sterven aan corona. Dat geldt ook voor Surinamers en Turken die in Nederland wonen, blijkt uit onderzoek van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) naar coronasterfte tijdens de eerste coronagolf begin vorig jaar, die voor dit onderzoek liep tot eind juni.

Het CBS merkt nadrukkelijk op dat het onderzoek in wezen een korte periode beslaat, want de eerste golf startte pas medio maart, waardoor er nog relatief weinig data beschikbaar zijn voor een diepgaande diagnose en landelijke analyse.

Tot eind juni 2020 stierven er zo'n 10.000 mensen aan het longvirus COVID-19, op een totaal van 58.530 sterfgevallen betekent dit een oversterfte van 17 procent. De meeste coronadoden vielen, met name in de eerste weken, in Noord-Limburg en Oost-Brabant, de Nederlandse ground-zero van het coronavirus. De minste doden vielen in de drie noordelijke provincies. Vanaf eind mei en tijdens de tweede en de huidige golf is het aantal sterfgevallen veel gelijkmatiger gespreid over het hele land.



Inkomen en vermogen

Voor inkomen en vermogen heeft het CBS het land verdeeld in vijf groepen. De groep met de laagste inkomens, tot 70 jaar oud en thuiswonend, heeft drie keer zo veel kans te sterven aan het coronavirus dan de groep met de hoogste inkomens.

Ouder dan 70 jaar neemt dat af tot twee keer. Onder mensen met een zwakke gezondheid en daardoor langdurige zorg ontvangen is er vrijwel geen sterfteverschillen tussen de inkomensgroepen.



Uit eerdere onderzoeken bleek al dat mensen met lagere inkomens gemiddeld minder oud worden dan mensen met hoge inkomens. Dat kan bijvoorbeeld te maken hebben met leefstijl (voeding, roken, beweging) en fysiek zwaar arbeid. Ook zijn mensen met lage inkomens vaak minder in staat om thuis te werken en zijn daardoor kwetsbaarder voor het coronavirus.

Migranten

In de onderzochte periode stierven ruim 8.500 mensen met een Nederlandse achtergrond, 1042 met een westerse migratieachtergrond en 456 met een niet-westerse migratieachtergrond (Afrika, Latijns-Amerika, vrijwel geheel Azië en Turkije).



Omdat de eerste golf begon in Oost-Brabant en Noord-Limburg, waar in verhouding minder migranten wonen dan bijvoorbeeld in de grote steden, vielen de meeste doden onder inwoners met een Nederlandse achtergrond.

Na de eerste drie weken namen de groepen met een migratieachtergrond relatief de overhand. Met name de groep met een niet-westerse migratieachtergrond had in de laatste weken van de eerste coronagolf anderhalf keer meer kans te overlijden dan mensen van Nederlandse komaf. Dit verschil werd vooral waargenomen in de drie grote steden.



Een mogelijke verklaring is volgens het CBS dat er bij sommige migrantengroepen vaker diabetes, hart- en vaatziekten en obesitas voorkomt. Besmetting met het coronavirus heeft daardoor vaker een ernstig verloop. Er zijn binnen de niet-westerse groep migranten duidelijk verschillen te zien. Zo sterven er relatief veel Turken en Surinamers maar juist minder Marokkanen en Antillianen.

Meer onderzoek nodig

Met name op het migratiepunt wil het CBS nog geen voorbarige conclusies trekken. Het gaat immers om lage aantallen en in de beginfase van de corona-uitbraak was de gelijkmatige landelijke spreiding er nog niet.



Het CBS wil daarnaast nog uitgebreid onderzoek doen naar de relatie tussen sociaal-demografische verschillen en al bestaande ziekten en aandoeningen bij mensen die sterven aan corona. Vooral hart- en vaatziekten spelen vaak een rol bij mensen die ziek worden door het coronavirus.

Het CBS gaat ook de tweede coronagolf onderzoeken. Er waren in het najaar van 2020 betere voorzieningen om besmettingen met het coronavirus te onderkennen. Ook waren er betere behandelmethoden beschikbaar.

Tegelijkertijd leek de bereidwilligheid om zich te houden aan de coronamaatregelen aanzienlijk lager tijdens de tweede coronagolf.

