Coronamaatregelen verlengd tot 20 april, alleen avondklok een uur korter

De huidige coronamaatregelen worden zoals verwacht verlengd tot 20 april. "Dat valt tegen", erkent demissionair minister-president Mark Rutte.

Maar gezien de nog altijd te snelle verspreiding van het coronavirus, en het hoge aantal ziekenhuisopnames, heeft het kabinet geen andere keuze, zegt hij.

Op 13 april is er opnieuw een persconferentie. Rutte spreekt van "de zorgelijke realiteit van vandaag". Op één punt maakt het kabinet een uitzondering: de avondklok gaat, vanwege de zomertijd, vanaf 31 maart om 22.00 uur in plaats van om 21.00 uur. De burgemeesters in het Veiligheidsberaad drongen hier maandag al op aan.

"Voor de rest blijft alles zoals het is", aldus Rutte. "Ik begrijp, dit valt tegen. Ik snap het ongeduld." Als de cijfers de komende tijd meevallen, kan er mogelijk toch al voor 20 april meer.



Het negatieve reisadvies wordt verlengd tot medio mei. Voor de zomervakantie heeft het kabinet nog geen advies, dat volgt "zo snel mogelijk".

Rutte zegt "goede hoop" te hebben dat er tegen die tijd meer kan.

