Bank Al-Maghrib verwacht dit jaar meer geldoverboekingen diaspora

Bank Al-Maghrib (BAM) heeft haar prognoses voor geldoverdrachten van in het buitenland wonende Marokkanen (MRE) naar boven bijgesteld

BAM verwacht dat Marokkaanse diaspora dit jaar 71,9 miljard DH gaat overmaken naar Marokko.

Eind 2020 bedroeg de hoogte van de overboekingen 68 miljard DH (€6,2 miljard), een toename van 5 procent in vergelijking met dezelfde periode een jaar eerder. BAM denkt dat die sterke toename ook in de komende jaren zal doorzetten. Voor 2022 verwacht de Marokkaanse centrale bank dat de diaspora zo'n 73,4 miljard DH (€ 6,8 miljard) zal overmaken.

Handelsbalans

Bovendien verwacht dat BAM dat de import in een geleidelijk tempo zal toenemen, voornamelijk aangejaagd door de verwachte stijging van de energiekosten en de prijsstijging van consumptiegoederen. Ook de export zal naar verwachting toenemen, met name door de aangekondigde verhoging van de productiecapaciteit in de Marokkaanse auto-industrie.



Uitgaande van een geleidelijk herstel van de reisbranche, vanaf de tweede helft van dit jaar, verwacht BAM dat ook die inkomsten een gematigde groei zullen doormaken. BAM verwacht dat het nog jaren zal duren voordat de inkomsten uit toerisme weer op hetzelfde niveau zitten als vóór de coronacrisis. De centrale bank verwacht voor dit jaar 38,1 miljard DH (€ 3,5 miljard) en 68,2 miljard DH (€ 6,4 miljard) in 2022.

De ontvangsten van buitenlandse directe investeringen (FDI) zullen naar verwachting zo'n 3,2% van het BNP bedragen. In coronajaar 2020 was deze afgenomen tot 2,4%.

© MAROKKO.NL 2021