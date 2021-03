Marokko verwacht binnenkort nieuwe leveringen coronavaccins van 4 leveranciers

Marokko verwacht de komende dagen nieuwe vaccinleveringen van Sinopharm (China), Sputnik-V (Rusland) en AstraZeneca (Zuid-Korea en India).

Er is momenteel echter nog geen exacte leverdatum bekend maar worden tussen "eind maart en begin april" verwacht, meldt professor Azzedine Ibrahimi, lid van het Nationaal Wetenschappelijk Comité van het Marokkaanse zorgministerie.

Volgens Ibrahimi ontvangt Marokko binnenkort twee miljoen doses van het Chinese Sinopharm-vaccin ontvangen, een miljoen doses van het Russische vaccin Sputnik-V en nog een onbekende hoeveelheid van het AstraZeneca-vaccin uit India.

Als onderdeel van het COVAX-programma van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) wordt ook zo'n anderhalf miljoen doses van het AstraZeneca-vaccin uit Zuid-Korea verwacht.



Ibrahimi benadrukte wel dat er nog veel onzekerheid bestaat over de bestelling van AstraZeneca uit India. Het Serum Institute of India (SII) bevestigde vorige week dat de zending is vertraagd.

Desalniettemin is Ibrahimi erg tevredenheid over de resultaten van de nationale vaccinatiecampagne. In meer dan anderhalve maand tijd kan het immense vaccinatieprogramma worden omschreven als een "klein succes". Het inentingsprogramma was eind januari begonnen en heeft inmiddels geresulteerd in meer dan 4,26 miljoen inentingen, daarvan heeft meer dan 2,59 miljoen inmiddels ook de tweede en tevens laatste coronaprik ontvangen.



Ruim 95% van de toegediende coronavaccinaties op het Afrikaanse continent vond in Marokko plaats. Marokko leidt daarmee de vaccinatiewedloop richting groepsimmuniteit in Afrika.

Het tempo van de vaccinatiecampagne lijkt echter te stagneren nu de voorraad beschikbare vaccins steeds meer uitgeput raakt. Marokko heeft in totaal 8,5 miljoen vaccins ontvangen, waarvan zeven miljoen geleverd door SII en de rest uit China.

© MAROKKO.NL 2021