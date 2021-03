Vlag Marokkaans consulaat in Den Bosch verwijderd (video)

Maandagochtend is de vlag van het Marokkaans consulaat in Den Bosch verwijderd.

De daders hebben het voorval gefilmd en in een Facebook-live event uitgezonden. De Marokkaanse vlag werd vervangen door een witte vlag met daarop de tekst "Leve het volk".

Het is niet de eerste keer dat Karim Aarile zich afzet tegen Rabat door de symbolen van het Marokkaanse koninkrijk te schenden. Eind januari had Aarile en een handlanger de gevelvlag van het Marokkaans consulaat in Utrecht verwijderd en vertrapt.

Het tweetal gaf destijds nadrukkelijk aan "geen separatist" te zijn en zodoende kozen om als "vreedzaam protest" de Marokkaanse vlag te vervangen met een wit doek met daarop de tekst "Leve het volk".



Naar verluidt loopt er momenteel een gerechtelijke procedure tegen Aarile nadat Rabat aangifte heeft gedaan van de vernieling. Volgens Rabat wordt met de vlagontering aangezet tot haat en agressie jegens personeel van het diplomatieke kantoor. Marokko heeft Nederland dan ook aangespoord het personeel van het gastland te beschermen, zoals afgesproken in het Verdrag van Wenen.

In Marokko is minachting voor nationale emblemen en symbolen (zoals de Marokkaanse vlag, munteenheid en het koninklijk wapen) volgens het Wetboek van Strafrecht strafbaar met een gevangenisstraf van maximaal vijf jaar.

