Israëlische premier Netanyahu wint verkiezingen nipt

De Israëlische premier Netanyahu heeft de Israëlische verkiezingen nipt gewonnen, voorspellen prognoses na sluiting van de stemlokalen.

Zijn rechtse partij Likoed en zijn bondgenoten halen, als zij ook de steun krijgen van de nationalistisch-religieuze partij Yamina van Naftali Bennett, net een meerderheid in het 120-koppige parlement, melden Israëlische media.

Het was de vierde keer in twee jaar dat de Israëliërs naar de stembus konden. De verkiezingen volgden op de breuk van de vorige coalitie. Likoed-leider Netanyahu wilde profiteren van de succesvolle coronavaccinatiecampagne in Israël.

