'Mohammed' niet in nieuwe vertaling van 'Dantes Goddelijke Komedie'

Een recente vertaling van De Hel, het eerste deel van Dantes meesterwerk De Goddelijke Komedie heeft op sociale media voor ophef gezorgd.

In de nieuwe Nederlandse bewerking is namelijk de profeet Mohammed (saws) uit een passage geschrapt om te voorkomen dat het boek "onnodig kwetsend zou kunnen zijn", laat uitgeverij Blossom Books weten.

Zaterdag vertelde de Antwerpse vertaalster Lies Lavrijsen op de Belgische radio dat een aantal regels uit het boek is geschrapt. Daarop kwamen veel reacties, omdat ook pausen, Judas, de moordenaars van Julius Caesar en homoseksuelen in het boek voorkomen.

Vanwege de commotie voelde de Nederlandse uitgeverij zich dinsdag genoodzaakt met een korte verklaring te komen. Uitgeefster Myrthe Spiteri zegt dat Lavrijsen met zeer veel respect, kennis en kunde de literaire tekst van Dante vertaald en bewerkt heeft. "Het anonimiseren van de profeet Mohammed (saws) heeft hier op geen enkele manier afbreuk aan gedaan, maar het heeft er wél voor gezorgd dat het verhaal niet onnodig kwetsend zou kunnen zijn voor een lezersgroep die zo'n groot onderdeel uitmaakt van de Nederlandse en Vlaamse samenleving. Het feit dat de passage niet nodig is voor begrip van de literaire tekst is doorslaggevend geweest."



Godsdienst

"Bij Dante ­ondergaat 'Mohammed' een grof en vernederend lot, alleen maar omdat hij de voorloper van de islam is", zegt Spiteri verder tegen de Belgische krant De Standaard. "De dieven of moordenaars in Dantes hel hebben wel echte fouten begaan, terwijl een godsdienst vestigen niet laakbaar kan zijn. Dante plaatst homoseksuelen ook in de hel, maar dat kwam doordat het christendom daar zo over dacht, tot vandaag toe. En Dante schrijft toch heel respectvol over hen."

Dante Alighieri leefde van 1265 tot 1321. Zijn epos De Goddelijke Komedie beschrijft een fictieve wandeling door de drie rijken van het hiernamaals: de hel, het vagevuur en het paradijs.

