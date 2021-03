Voor het eerst meer dan 3000 coronadoden in 24 uur in Brazilië

buitenland 24 mrt 4:11

In Brazilië zijn voor het eerst meer dan 3000 coronadoden in 24 uur geregistreerd. De tol van de corona-epidemie loopt in Brazilië rap op de afgelopen weken.

Het Zuid-Amerikaanse land breekt het ene na het andere grimmige record, zowel qua doden als besmettingen. Dinsdag meldden de Braziliaanse autoriteiten maar liefst 3251 geregistreerde coronadoden. Daarbij zijn er 82.493 nieuwe besmettingsgevallen. De neerwaartse spiraal leidt tot veel onrust op de straten in Brazilië. Maandag barstten door het hele land protesten tegen de aanpak van de regering uit, waarbij betogers op potten en pannen sloegen. President Jair Bolsonaro, die de ernst van het virus en de pandemie geregeld bagatelliseert, verdedigde de aanpak van zijn regering ondertussen in een televisietoespraak. Brazilië heeft zowel het één na hoogste aantal coronabesmettingen ter wereld als het één na hoogste dodental. Volgens de gegevens van de Johns Hopkins Universiteit zijn er in Brazilië al ruim 12 miljoen besmettingen vastgesteld sinds het coronavirus er de kop opstak. In totaal overleden al bijna 300.000 personen in Brazilië aan de gevolgen van Covid-19.