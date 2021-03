Aantal nieuwe besmettingen Duitsland verdubbeld

buitenland 24 mrt 6:12

Het aantal nieuwe coronabesmettingen dat in de afgelopen 24 uur in Duitsland is vastgesteld, is verdubbeld ten opzichte van een dag eerder.

Het Robert Koch Instituut (RKI), de Duitse tegenhanger van het RIVM, heeft woensdagochtend bijna 16. 000 nieuwe gevallen gemeld. Dinsdagochtend meldde het RKI nog 7485 nieuwe gevallen. Met de nieuwe cijfers van woensdag komt het totale aantal vastgestelde coronabesmettingen in Duitsland op 2.690.523. Er overleden in Duitsland zeker 248 personen aan de gevolgen van Covid-19 in de afgelopen 24 uur. Daarmee komt het totale officiële dodental van de pandemie er op 75.212. In de nacht van maandag op dinsdag besloten bondskanselier Angela Merkel en de deelstaatpremiers dat de lockdown in Duitsland wordt verlengd tot 18 april. Ook besloten de autoriteiten dat het aantal sociale contacten rondom de paasdagen moet worden beperkt. © ANP 2021