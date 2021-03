Merkel schrapt strenge paaslockdown en betuigt spijt

De Duitse bondskanselier Angela Merkel haalt bakzeil met haar zeer strenge paaslockdown. Ze schrapt dit plan een dag nadat het was aangekondigd. Het ontketende een storm van kritiek.

Ze heeft na nieuw spoedoverleg met de deelstaatpremiers gezegd dat ze een vergissing heeft gemaakt en ze vraagt daarvoor vergiffenis aan de bevolking.

Volgens Merkel was het idee wel goed om het coronavirus tegen te gaan, maar er zijn toch te veel vragen gerezen over de praktische uitvoering van deze lockdown, die in zo'n korte tijd niet meer kunnen worden beantwoord. Een van de oppositieleiders, Christian Lindner van de rechts-liberale FDP, dringt aan op een motie van wantrouwen in de Bondsdag nu Merkel volgens hem zelfs in eigen kring onvoldoende steun heeft voor haar coronabeleid.

De paaslockdown zou de strengste lockdown worden die Duitsland in de coronacrisis heeft gehad. Maar Merkel riep woensdag plotseling een 'Blitz-Gipfel' (spoedtop) bijeen met de deelstaatpremiers en besloot het land toch niet lam te leggen in de eerste vijf dagen van april. De regering is radeloos, moedeloos en zonder plan, luidden sommige kritische krantenkoppen.



Merkel en de premiers wilden de verspreiding van het coronavirus bestrijden door het hele land stil te leggen rond Pasen. Ze noemden het "een verplichte paasrust", maar in de reactie op de draconische maatregel werd gesproken over 'de hamerlockdown'. De coronamaatregelen worden hoe dan ook verscherpt en verlengd, maar niet zo streng als Merkel met Pasen van plan was.

Marathonvergadering

Vroeg op dinsdag was ze met de deelstaatpremiers juist overeengekomen dat er geen sportwedstrijden konden zijn en vrijwel alle winkels moesten gedurende die vijf dagen dicht en religieuze diensten moesten met Pasen via internet worden gehouden.



Na het 's nachts afgeronde overleg kwam volgens Duitse media naar voren dat Merkel tijdens de hele virtuele vergadering van elf uur, zes uur lang pauze inlaste om apart onderonsjes met bepaalde deelstaatpremiers te hebben. De premier van Thüringen, Bodo Ramelow, klaagde dat hij het grootste deel van de vergadering geen flauw idee had wat er gaande was en waar Merkel uithing.

Naderhand volgde meer kritiek op de marathonvergadering waarin werd besloten tot de maatregelen. Premier Markus Söder van deelstaat Beieren zei dat als "essentiële besluiten" worden genomen tussen 01.00 en 03.00 uur 's nachts, het risico bestaat dat sommige details niet goed zijn uitgewerkt.



Ook vanuit het bedrijfsleven klonk kritiek. Volgens critici bestond het risico dat mensen nu massaal voor de paasdagen zouden gaan winkelen.

Het overleg waarin woensdag werd besloten de maatregelen terug te draaien, duurde volgens Duitse media uiteindelijk maar 41 minuten.

