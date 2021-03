België gaat weer verder op slot en neemt 'paaspauze'

België gaat weer verder op slot, nu vooral het aantal ziekenhuisopnames maar ook de besmettingen met het coronavirus blijven stijgen.

De niet-noodzakelijke winkels mogen vanaf zaterdag zoals in Nederland alleen open op afspraak en de hele grote winkels voor maximaal vijftig mensen tegelijk.

De niet-medische contactberoepen als kappers moeten ook weer dicht voor voorlopig vier weken. Het lager en voortgezet onderwijs gaat een week eerder met paasvakantie, vanaf maandag, heeft het Overlegcomité van de zes regeringen besloten na een spoedbijeenkomst. Er is volgens premier Alexander De Croo gekozen voor een "korte pijnperiode, een paaspauze" in de hoop de opflakkering terug te dringen.

Sluiting van de scholen was een flink discussiepunt. Maar met de paasvakantie in zicht is besloten van die vrije dagen te profiteren en de lessen vanaf maandag al op te schorten en niet vanaf Goede Vrijdag volgende week.



De kleuterklassen blijven nog wel die vier dagen open. "We zien dat bij tieners de besmettingscijfers enorm hoog zijn, maar de bedoeling is dat scholen vanaf 19 april opnieuw open kunnen", zei De Croo tijdens een persconferentie na afloop van het Overlegcomité.

Ziekenhuiscijfers

Het aantal personen met wie Belgen buiten hun gezin in de buitenlucht mogen afspreken wordt weer teruggeschroefd van tien naar vier personen. "We zien dat onze mobiliteit weer is gestegen en het aantal contacten ook", aldus de premier.



Hij zei dat het weer uitbreiden van beperkende maatregelen "een moeilijke beslissing" was. "Ik begrijp dat het voor veel mensen een ontgoocheling is." Afgelopen vrijdag werd al een reeks aangekondigde versoepelingen uitgesteld, waaronder de heropening van de pretparken vlak voor de paasvakantie.

Reden voor het snel verzwaren van de maatregelen zijn de jongste ziekenhuiscijfers. Maandag werden 282 mensen met Covid-19 opgenomen, het hoogste aantal sinds 25 november, toen er 285 coronapatiënten in het ziekenhuis belandden. Momenteel liggen er 2402 mensen in het ziekenhuis, van wie 601 op de ic.



Avondklok

Tussen 14 en 20 maart steeg het gemiddelde aantal besmettingen elke dag met 4158 gevallen. Dat is 40 procent meer dan in de week ervoor. Het aandeel positieve tests stijgt eveneens, tot 7,6 procent (+0,8 procent). Het aantal sterfgevallen blijft rond de 25 per dag schommelen.

Een aantal coronamaatregelen blijft, zoals de avondklok. Ook niet-noodzakelijke reizen vanuit België blijven tot 19 april verboden. De Croo kondigde aan dat de controle daarop tijdens de paasvakantie wordt opgevoerd.

