Marokko: Geen sprake van geautomatiseerde uitwisseling bankgegevens in 2021

Hardnekkige geruchten over de mogelijke uitwisseling van bankgegevens doen de afgelopen dagen de ronde.

Volgens de berichten zou Marokko vanaf september 2021 bankgegevens van onderdanen uitwisselen met andere landen. De Marokkaanse douane heeft de geruchten zojuist ontkend.

Volgens de geruchten, die door enkele websites en op sociale netwerken in Nederland worden gedeeld, zou het multilaterale verdrag resulteren in een geautomatiseerde uitwisseling van bankgegevens tussen de deelnemende landen.

De geruchten leggen een verband tussen de ratificering van het verdrag, ondertekend door Marokko in juni 2019, en de verplichting voor niet-ingezetenen om vanaf 2021 hun bankrekeningen in Marokko aan te geven bij de belastingaangifte in het land van verblijf.



De Marokkaanse belastingdienst (DGI) heeft vandaag in een persbericht de geruchten ontkend. Volgens DGI is het doel van het verdrag (BEPS) niet om de uitwisseling van informatie te automatiseren.

Marokko is "niet gebonden aan enige toezegging om gedurende het jaar 2021 automatisch informatie uit te wisselen voor belastingdoeleinden", stelt DGI gerust.



