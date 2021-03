'Kans op zevende regering Netanyahu lijkt in Israël erg klein'

Het ziet er volgens Israëlische media naar uit dat premier Benjamin Netanyahu niet voor de zevende keer in zijn loopbaan een regering kan vormen.

Nadat 97 procent van de stemmen zijn geteld, bericht The Jerusalem Post dat zijn partij Likud en de politieke bondgenoten blijven steken op 59 zetels in de volksvertegenwoordiging van 120 leden.

Na sluiting van de stemlokalen op de verkiezingsdag, dinsdag, gaven peilingen nog aan dat hij net wel genoeg zetels voor een nieuwe ambtsperiode zou krijgen. In dezelfde krant wordt al aandacht besteed aan partijstrategen die over de volgende verkiezingen nadenken.

Boven een artikel staat de vraag: "Gaan we naar de vijfde verkiezingen?" De stembusgang was dinsdag de vierde in twee jaar tijd als gevolg van de versnipperde politiek en de daardoor gammele regeringscoalities die in een vervroegde stembusgang eindigen. Maar Netanyahu is er in de afgelopen kwart eeuw toch in geslaagd zes keer premier van een coalitie te worden.



Als de vorming van een coalitieregering strandt, moet het land mogelijk dit najaar weer gaan stemmen. Een stabiele coalitie kan het land vier jaar runnen tot de volgende verkiezingen.

De uitslagen van alle stembureaus moeten woensdag bekendgemaakt worden, maar er zijn dan nog honderdduizenden stemmen per brief die moeten worden geteld.

