Advocaat: Bilal Wahib wordt vanavond nog vrijgelaten

Bilal Wahib kan de nacht thuis doorbrengen.

De Mocro Maffia-acteur hoeft vanwege de onlinevideo, waarin hij samen met Oussama Ahammoud (20) een minderjarige jongen vraagt tegen betaling zijn geslachtsdeel te laten zien, niet op het politiebureau te blijven.

Dat heeft zijn advocaat Nienke Hoogervorst laten weten aan het ANP. Wahib (22) is woensdag twee keer verhoord en heeft verklaringen afgelegd. "Er is geen aangifte tegen hem gedaan en hij zal vanavond nog in vrijheid worden gesteld", zegt zijn advocaat.

"Vooralsnog hoeft hij zich niet weer te melden. De verhoren zijn voor nu klaar." De Mocro Maffia-acteur wordt verdacht van het maken en verspreiden van kinderporno.



Ahammoud zou zich zelf op het politiebureau hebben gemeld. Hij wordt gezien als getuige, niet als verdachte.

Bilal liet via zijn advocaat weten "vreselijk veel spijt" te hebben van zijn actie. "Het was een onbezonnen daad en een totaal misplaatste grap, zegt hij. Hij is enorm aangeslagen, ook omdat hij alles nu ziet instorten", aldus Hoogervorst.

