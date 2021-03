Vicepresident VS krijgt migrantendossier onder haar hoede

De Amerikaanse vicepresident Kamala Harris neemt een complex migrantendossier onder haar hoede.

Op verzoek van president Joe Biden zal ze proberen de toenemende stroom migranten vanuit het zuiden een halt toe te roepen. Harris heeft ingestemd de diplomatieke inspanningen met Mexico, Honduras, Guatemala en El Salvador te leiden.

"Ik kan niemand bedenken die beter gekwalificeerd is hiervoor", zei Biden tijdens een overleg met Harris aan zijn zijde. Hij leidde dit dossier zelf toen hij de vicepresident was van toenmalig president Barack Obama.

Als eerste vrouwelijke vicepresident hield Harris zich sinds haar aantreden in januari vooral bezig met de coronacrisis. Hoewel ze van Biden nog geen specifieke dossiers toegedeeld had gekregen, sprak ze in de afgelopen paar maanden al wel met een aantal buitenlandse regeringsleiders. Over het migrantendossier zegt ze dat er geen twijfel over mogelijk is dat hier echte uitdaging in zit.



Problemen aan de grens

Er is momenteel veel te doen om de migrantenstroom uit het zuiden. Steeds meer mensen verlaten Centraal-Amerika vanwege de armoede die daar heerst. Zij hopen via Mexico door te reizen naar de Verenigde Staten, waar ze een betere toekomst hopen op te bouwen. De autoriteiten worstelen onder meer met een toename van het aantal zelfstandig reizende kinderen die zich aan de grens melden, wat heeft geleid tot een tekort aan opvangcapaciteit.

De problemen aan de grens zijn volgens de Democratische president het gevolg van het "ietwat draconische" beleid van zijn Republikeinse voorganger Trump. De Republikeinen spreken over een crisis en leggen de verantwoordelijkheid bij Biden, die het strenge migratiebeleid van Trump aan het hervormen is.

© ANP 2021