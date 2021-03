Aantal nieuwe coronabesmettingen Duitsland verder toegenomen

Duitsland heeft de grootste stijging van het aantal coronabesmettingen geregistreerd sinds 9 januari.

Het Robert Koch Instituut (RKI), de Duitse evenknie van het RIVM, heeft donderdagochtend 22.657 nieuwe gevallen gemeld.

Woensdag waren dat er nog ongeveer 16.000, weer ruim het dubbele van het aantal van een dag eerder. In totaal is het coronavirus sinds het begin van de pandemie al bij 2.713.180 personen in Duitsland vastgesteld.



In het afgelopen etmaal overleden er in de Bondsrepubliek nog eens 228 personen aan de gevolgen van Covid-19. Het coronavirus heeft in Duitsland al zeker ruim 75.000 levens geëist.



In de nacht van maandag op dinsdag besloten bondskanselier Angela Merkel en de deelstaatpremiers dat de lockdown in Duitsland wordt verlengd tot 18 april.

Het besluit om het aantal sociale contacten rondom de paasdagen met maatregelen in te perken, werd woensdag door Merkel ingetrokken na een storm van kritiek.

© ANP 2021