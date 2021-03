RTL haalt Mocro Maffia niet offline vanwege affaire Wahib

RTL haalt de populaire Videoland-serie Mocro Maffia op dit moment niet offline vanwege de affaire rond hoofdrolspeler Bilal Wahib.

Dat heeft een woordvoerder van de zender donderdag laten weten. De 22-jarige Wahib werd woensdag aangehouden op verdenking van het maken en verspreiden van kinderporno.

Hij overtuigde tijdens een Instagram-sessie een minderjarige jongen in ruil voor geld zijn geslachtsdeel te tonen. NPO Zapp heeft de aflevering van het programma Teenage Boss, dat hij presenteerde, offline gehaald. Platenlabel TopNotch heeft alle activiteiten stilgelegd.

RTL besloot woensdag wel een aflevering van het programma Rooijakkers over de vloer waarin Wahib te gast was niet uit te zenden vanwege de zaak. Maar het is "nu niet aan de orde" dat Mocro Maffia offline wordt gehaald, beklemtoont een zegsvrouw van RTL.



De serie gaat over een oorlog in de Amsterdamse onderwereld. Wahib speelde het model Mo de Show, dat ongewild wordt meegezogen in het criminele circuit. Het vierde seizoen is nu in de maak.

Het was sowieso de verwachting dat de acteur in die reeks niet meer zou terugkeren.

