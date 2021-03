Inmiddels meer dan 300.000 coronadoden in Brazilië

Het totale aantal sterfgevallen als gevolg van Covid-19 dat in Brazilië is vastgesteld, is woensdag boven de 300.000 uit gestegen.

Dat heeft inmiddels de vierde minister van Volksgezondheid in de regering van president Jair Bolsonaro woensdag op zijn eerste werkdag bekendgemaakt.

De minister kondigde ook aan dat er binnenkort 1 miljoen coronavaccinaties per dag moeten worden toegediend in het Zuid-Amerikaanse land. Brazilië is zowel qua besmettingen als qua dodental het hardst getroffen land na de Verenigde Staten. Het land is verantwoordelijk voor ongeveer een kwart van het wereldwijde aantal doden door het coronavirus.

De uitbraak in Brazilië is momenteel erger dan ooit tevoren als gevolg van een zeer besmettelijke gemuteerde variant, een gebrek aan federale gezondheidsmaatregelen en een haperende uitrol van het vaccinatieprogramma.



De ernst van de epidemie op het huidige moment zorgt ook voor een groeiende druk op de regering van de rechts-populistische president Bolsonaro, die nooit een geheim heeft gemaakt van zijn weerzin tegen lockdownmaatregelen.

Bolsonaro's nieuwe gezondheidsminister Marcelo Queiroga trad woensdag aan, één dag nadat Brazilië weer een recordaantal doden in een etmaal had gemeld van maar liefst 3251. Queiroga maakte daarbij de nieuwe ambities van de regering op het gebied van vaccinatie wereldkundig.



Daarbij benadrukte de minister ook dat inentingen, mondkapjes en afstand houden allemaal van levensbelang zijn in het voorkomen van verspreiding van het coronavirus. Ook zei Queiroga dat hij zich zal richten op de wetenschap en zegde hij transparantie toe.

De regering-Bolsonaro lijkt daarmee een signaal te willen afgeven dat die de epidemie serieuzer is gaan nemen. Reden daarvoor is mogelijk ook de terugkeer van Bolsonaro's linkse rivaal Luiz Inacio Lula da Silva op het politieke toneel. Diens eerdere veroordelingen wegens corruptie zijn ongeldig verklaard. De nog altijd immens populaire Lula kan het volgend jaar in de verkiezingen daarom tegen Bolsonaro opnemen.



Dinsdag gaf Bolsonaro een toespraak op televisie waarin hij de corona-aanpak van zijn regering verdedigde en meer vaccinaties beloofde. De speech werd door veel Brazilianen ontvangen met een lawaaiprotest, waarbij massaal op potten en pannen werd geslagen. Woensdag beloofde Bolsonaro dat de federale regering meer gaat samenwerken met de gouverneurs van de deelstaten.

Een nieuw samenwerkingscomité moet wekelijks bijeen gaan komen.

