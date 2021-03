Albert Heijn stopt met gratis plastic zakjes bij fruitafdeling

Albert Heijn stopt met de gratis plastic zakjes bij de groente- en fruitafdeling. Volgens de grootgrutter uit Zaandam scheelt dat per jaar zo'n 130 miljoen zakjes, oftewel 243.000 kilo plastic.

Klanten kunnen voortaan gebruik maken van duurzame verszakjes. Deze liggen ook bij het fruitschap, zijn wasbaar en gaan tientallen keren mee, maar er moet wel 30 cent voor worden betaald.

Vanaf half april zullen klanten bij de groente- en fruitafdeling van alle winkels worden geïnformeerd dat de zogeheten hemdtasjes ‘met pensioen’ gaan. Mensen ontvangen de eerste twee weken gratis duurzame herbruikbare verszakjes bij aankoop voor bijvoorbeeld losse appels en sperziebonen die je moet wegen.

Vervolgens haalt Albert Heijn de gratis plastic zakjes stapsgewijs uit zijn filialen weg. Eind 2021 zijn de gratis plastic zakjes in alle winkels verdwenen.



Volgens algemeen directeur Marit van Egmond van Albert Heijn bespaarde de keten afgelopen jaren al miljoenen kilo's aan verpakkingsmateriaal. "Van maaltijd- en lunchsalades in een dunnere schaal en dunnere frisdrankflessen tot het helemaal onverpakt aanbieden van groente en fruit. We blijven steeds kijken of het minder kan", geeft ze aan.

Meer supermarkten voeren de laatste tijd vernieuwingen door om minder gebruik te maken van plastic. Zo kondigde Jumbo onlangs aan gehakt voortaan in een plastic zakje te stoppen in plaats van een plastic schaaltje. Dat moet enorm schelen in de hoeveelheid plastic die nodig is. PLUS schrapt sinds kort de dubbele plastic deksels bij noten.

