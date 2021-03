7740 nieuwe coronagevallen, hoogste aantal sinds begin januari

Tussen woensdagochtend en donderdagochtend zijn 7740 nieuwe coronagevallen vastgesteld.

Het is vergelijkbaar met woensdag, toen ruim 7600 positieve tests werden geregistreerd bij het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM). Het is wel het hoogste aantal in een etmaal sinds 8 januari. Bovendien is het voor een donderdag bijzonder veel.

Het aantal positieve tests varieert van dag tot dag. Op maandagen en dinsdagen zijn er minder positieve tests, omdat in de weekeindes minder mensen zich laten testen. In de loop van de week loopt het aantal meldingen van nieuwe gevallen op, met een piek op vrijdag en zaterdag.

Vorige week donderdag meldde het RIVM ruim 6100 positieve tests, waarna het op vrijdag en zaterdag steeg naar ongeveer 7500. De donderdag daarvoor waren iets meer dan 5300 gevallen geregistreerd, gevolgd door ongeveer 6000 op vrijdag en zaterdag. Nederland zit nu dus al boven de piek van vorige weken, en het hoogste punt van deze week moet waarschijnlijk nog komen.



Ruim boven het gemiddelde

Het aantal nieuwe gevallen van donderdag is ook ruim boven het gemiddelde. In de afgelopen week heeft het RIVM 49.243 bevestigde besmettingen genoteerd. Dat komt neer op gemiddeld 7035 per dag, het hoogste niveau sinds 12 januari.

Rotterdam telde afgelopen etmaal de meeste gevallen. Daar testten 340 inwoners positief. In Amsterdam kwamen 303 besmettingen aan het licht en in Den Haag werden 213 gevallen vastgesteld. In Eindhoven steeg het aantal besmettingen met 119 en in Utrecht met 110.



Meer kinderen getest

Volgens het RIVM laten de laatste tijd meer mensen zich testen op besmetting, maar stijgt ook het percentage positieve tests onder hen. Dat wijst erop dat er daadwerkelijk meer besmettingen zijn om vast te stellen.

De afgelopen weken zijn ook steeds meer kinderen getest op het virus. Dat heeft te maken met de heropening van de scholen en met de aangescherpte regels: testen wordt sinds februari ook aanbevolen bij milde klachten.



Onder ouderen, van wie er steeds meer zijn gevaccineerd, ligt het aantal besmettingen op een veel lager niveau dan onder jongere leeftijdsgroepen. Ouderen zijn het kwetsbaarst voor ernstige gevolgen van een coronabesmetting, zoals ziekenhuisopname of overlijden.

Onder 70-plussers komt Covid-19 nu het minste voor.

