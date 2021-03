Premier Israël is meerderheid in parlement kwijt

De Israëlische premier Benjamin Netanyahu is de meerderheid die zijn huidige coalitie in het parlement heeft, kwijt.

In het dinsdag gekozen parlement houdt die coalitie nog 59 van de 120 zetels over, bericht The Jerusalem Post op basis van het kiescollege.

Alle stemmen zijn geteld en de zetelaantallen bekend, maar de officiële uitslag wordt vrijdag pas bekendgemaakt. Netanyahu leidt de grootste partij, de rechtse Likud, met dertig zetels, maar zelfs samen met de bondgenoten wordt het erg moeilijk een meerderheid te verwerven.

Een partij van Palestijnen die de Israëlische nationaliteit hebben, zou in theorie kunnen helpen de meerderheid te repareren, maar dat is volgens Israëlische media ondenkbaar, omdat Netanyahu's ultrarechtse religieuze bondgenoten op zijn zachtst gezegd niets van de Arabische Israëli's moeten hebben.



Gammele regeringscoalities

De stembusgang van dinsdag was de vierde in twee jaar tijd als gevolg van de versnipperde politiek en de daardoor gammele regeringscoalities die in een vervroegde stembusgang eindigen. Maar Netanyahu is er in de afgelopen kwart eeuw toch in geslaagd zes keer premier van een coalitie te worden.

Als de vorming van een coalitieregering strandt, moet het land mogelijk dit najaar weer gaan stemmen. Een stabiele coalitie kan het land vier jaar leiden tot de volgende verkiezingen.

