Frankrijk draagt stokbrood voor als cultureel werelderfgoed

Frankrijk wil zijn stokbrood laten plaatsen op de lijst van cultureel werelderfgoed.

Het ministerie van Cultuur in Parijs dient het verzoek om erkenning volgende week in bij de VN-organisatie Unesco. Een besluit wordt volgend jaar herfst verwacht.

In Frankrijk worden dagelijks naar schatting zo’n 10 miljoen stokbroden gegeten. Het ministerie merkt op dat het aantal bakkerijen in het land terugvalt, zeker in landelijke gebieden. In 1970 waren er nog 55.000 ambachtelijke bakkerszaken en tegenwoordig nog maar 35.000. Ook in Frankrijk is industrieel brood in opmars.

De baguette kreeg zijn naam officieel in 1920. Toen werd een wet van kracht die bepaalt dat een stokbrood minstens 80 gram moet wegen en maximaal 40 centimeter lang mag zijn.



Napoleon

De geschiedenis van het langwerpige, knapperige brood gaat terug tot de 17e eeuw. In de 18e eeuw werd het op steeds meer plaatsen gebakken, volgens sommigen vanwege de introductie van stoomovens in de jaren dertig van die eeuw.

Een populaire anekdote is dat keizer Napoleon verordonneerde dat brood in stokvorm moest worden gemaakt zodat soldaten het makkelijk konden meenemen.



Couscous

Eind vorig jaar besloot de VN-organisatie om couscous op te nemen in de lijst van immaterieel werelderfgoed, het populair gerecht dat symbool staat voor Noord-Afrika. Maghreb-landen Marokko, Algerije, Mauritanië en Tunesië zijn samen opgetrokken om het gerecht op de lijst te krijgen.

Drie jaar geleden zorgde de voordracht nog voor verdeeldheid onder de Maghreb-landen nadat Algerije op eigen houtje couscous als 'Algerijns erfgoed' wilde laten registreren.

Dit jaar besluit Unesco onder meer of de saunacultuur in Finland, een grasmaaicompetitie in Bosnië en een Koreaans lantaarnfestival op de lijst van immaterieel erfgoed komen.

© ANP 2021