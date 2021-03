Marokko ontmantelt Daesh-terreurcel in Oujda

De gerechtelijke politie (BCIJ) heeft donderdag een vierkoppige Daesh-terreurcel ontmanteld in het Noord-Oosten van Marokko

De Daesh-verdachten zijn tussen de 24 en 28 jaar oud en waren actief in Oujdra, leest de verklaring van BCIJ.

De politieoperatie was een samenwerking tussen de nationale inlichtingendienst DGST en de Amerikaanse federale politiedienst FBI. Politieambtenaren hebben vier gelijktijdige invallen uitgevoerd in verschillende wijken in Oudja. Daarbij werden stungranaten afgevuurd om te voorkomen dat een verdachte via het dak van naburige woningen ontsnapte.

De invallen resulteerden in de inbeslagname van verschillende voorwerpen, waaronder een grote sommen geld in Europese valuta, identiteitspapieren en wapens. Ook is computerapparatuur in beslag genomen.



Uit het vooronderzoek bleek dat de leden van de ontmantelde terreurcel trouw beloofden aan de "emir" van Daesh en van plan was om zich bij terreurcellen in de Sahel aan te sluiten.

Sahel

Marokkaanse veiligheidsdiensten en experts roepen al geruime tijd op tot een gedeelde verantwoordelijkheid om terroristische dreigingen in de Sahel tegen te gaan. De regio in de sub-Sahara die wordt omschreven als een "broedplaats" voor terroristen, drugs-, en wapenhandel.



Volgens BCIJ waren de opgepakte verdachten ook van plan terreuraanslagen te plegen op Marokkaanse bodem, daarbij werd voornamelijk gesproken over openbare ruimtes en veiligheidshoofdkwartieren als mogelijke doelwitten.

De verdachten hebben meerdere verkenningsoperaties uitgevoerd om de beoogde faciliteiten te monitoren.

