Vaccinexpert Slaoui ontslagen na aantijgingen van seksueel wangedrag

Galvani Bioelectronics, onderdeel van de Britse farma-reus GlaxoSmithKline, heeft de Marokkaans-Belgische wetenschapper Moncef Slaoui ontslagen wegens vermeend seksueel wangedrag.

De 61-jarige Slaoui was recentelijk aangesteld als voorzitter van dochteronderneming Galvani Bioelectronics, maar daar maakt moederbedrijf GlaxoSmithKline nu dus meteen een einde aan.

Volgens het Britse bedrijf zijn er tijdens een onderzoek, dat nog steeds gaande is, bewijzen gevonden van intimidatie en ongepast contact. "Het gedrag van Dr. Slaoui is volstrekt onaanvaardbaar", klinkt het in een verklaring van het bedrijf.

GlaxoSmithKline startte het onderzoek nadat het bedrijf in februari een brief ontving waarin beschuldiging werden geuit aan het adres van Slaoui. De beschuldigingen zouden betrekking hebben op incidenten van een aantal jaar geleden.



"Zijn gedrag wijst op misbruik van zijn machtspositie, en dat staat haaks op de sterke waarden die onze bedrijfscultuur definiëren." De CEO van Glaxosmithkline, Emma Walmsley, zegt in een brief aan het personeel dat ze "geschokt en boos", maar ook "vastberaden" is.

"Ik wil duidelijk maken dat seksueel wangedrag strikt verboden is en niet zal worden getolereerd", luidt het. GlaxoSmithKline had het onderzoekscentrum in Rockville (Maryland) naar Slaoui genoemd, maar gaat de subdivisie nu van een andere naam voorzien.



Vaccinkoning

De Marokkaanse vaccinexpert werkte voorheen als coördinator van het Amerikaanse vaccinproject Operation Warp Speed. Als voormalige chef van een geneesmiddelenconcern werd hij in mei 2020 de belangrijkste corona-adviseur van toenmalig president Donald Trump.

De in Agadir geboren Slaoui studeerde biologie aan de Brusselse universiteit ULB en stond eerder aan het hoofd van de vaccindivisie van GlaxoSmithKline waar hij meerdere vaccins ontwikkelde.



De nieuwe Amerikaanse president Joe Biden had Slaoui enkele weken geleden gevraagd om op te stappen nadat hij erin was geslaagd om in een jaar tijd een coronavaccin te ontwikkelen.

Nu er twee vaccins zijn goedgekeurd, dat van Moderna en dat van Pfizer/BioNTech, en nog een paar onderweg zijn, kunnen die inspanningen op een lager pitje gezet worden, gaf Slaoui aan in eerdere interviews.

