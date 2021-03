Olieprijzen lopen hard op door blokkade Suezkanaal

Door de blokkade van het Suezkanaal, waar een groot containerschip vastzit, gaan de olieprijzen hard omhoog.

Dit stuwde vrijdag onder meer de beurskoers van olie- en gasconcern Shell. De Europese beurzen gingen daarnaast over de gehele linie met stevige plussen het weekend in. Dat komt vooral door positieve signalen over de Amerikaanse arbeidsmarkt en de economie.

Dat de olieprijzen omhoog gaan, komt omdat het Suezkanaal een belangrijke vaarroute is voor onder meer olietankers. Nu ze niet door het kanaal kunnen varen moeten ze wachten, of helemaal om Afrika heen gaan. Het is nog onduidelijk hoe lang het zal duren om de blokkade te verhelpen.

Een vat Brentolie, de maatstaf voor olie uit onder meer het Midden-Oosten en de Noordzee, werd verhandeld voor 64,59 dollar. Dat komt neer op een prijsstijging van dik 4 procent. Ook Amerikaanse olie werd ruim 4 procent duurder, op 61,08 dollar per vat.



De AEX-index in Amsterdam eindigde 1,7 procent hoger op 696,62 punten, geholpen door een plus van dik 2 procent van zwaargewicht Shell en flinke koersstijgingen van een aantal andere bedrijven. De MidKap steeg 1,4 procent tot 1015,81 punten. De graadmeters in Parijs, Frankfurt en Londen klommen tot 1 procent.



Burberry

Elders in Europa stond Burberry in de belangstelling, maar het aandeel ging na een duidelijke min eerder op de dag uiteindelijk maar een fractie lager de handel uit. Het Britse modemerk, bekend van het ruitjesmotief, raakte in China een merkambassadeur kwijt door de kritiek van westerse landen op de situatie in de Chinese regio Xinjiang, waar veel moslims (Oeigoeren) in "heropvoedingskampen" leven.

Ook andere buitenlandse kledingmerken hebben hun zorgen geuit over dwangarbeid en genocide in de Chinese katoenregio. In China wordt opgeroepen om producten van bedrijven als H&M, Nike en Adidas te boycotten.

De euro was 1,1797 dollar waard, tegenover 1,1764 dollar een dag eerder.

