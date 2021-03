'Zeer rustig in Belgische winkelstraten'

In de Belgische winkelstraten en -centra is het zaterdag "zeer rustig" gebleven. Dat meldde de nationale federatie van handel en diensten, Comeos, aan het eind van de middag.

Wegens de weer groeiende coronaproblematiek is inkopen doen in niet-essentiële winkels voorlopig alleen op afspraak mogelijk.

Dat had meteen aanzienlijke gevolgen voor de omzet. Een woordvoerder van Comeos zei dat veel zaken weliswaar open waren, maar amper klanten konden begroeten. "Die zijn ook in de war, ze vinden de regels nogal verwarrend".

Als voorbeeld gaf hij aan dat in de ene winkel twee personen die zich vooraf hebben gemeld tegelijk naar binnen mogen, terwijl in de winkel ernaast geen afspraak hoeft te worden gemaakt maar alleen individuen welkom zijn, voor maximaal een halfuur. "Dat is niet zo eenvoudig allemaal."



De detailhandel met veel vloeroppervlak en parkeerruimte had op de eerste dag van de aangescherpte regelgeving meer aanloop dan de kleine zaken in de binnenstad of in een shoppingcentrum. Afhankelijk van de grootte mogen zij maximaal 50 mensen binnenlaten.

Die moeten wel een afspraak maken, maar dat kan in sommige gevallen ook aan de deur of vlak voor het bezoek.

