Verslaggevers belaagd bij kerkdiensten Urk en Krimpen

Bij de kerken in Urk en Krimpen aan den IJssel die zondagochtend ondanks de coronacrisis de deuren weer openden voor alle leden zijn verslaggevers aangevallen.

In Krimpen aan den IJssel sloeg en schopte een kerkganger bij de Mieraskerk een verslaggever van RTV Rijnmond. De politie hield later daarvoor een 43-jarige man uit Krimpen aan.

Bij de Sionkerk in Urk reed een auto aan tegen een verslaggever van PowNed. Eerder was hij al geschopt. Volgens een politiewoordvoerder stond in Krimpen aan den IJssel de verslaggever van RTV Rijnmond iemand te interviewen, toen de kerkganger eraan kwam en de verslaggever een trap en een klap gaf. RTV Rijnmond meldt zelf dat de verslaggever van achteren geduwd en getrapt werd en in zijn buik werd getrapt. Het voorval staat op camera, aldus de omroep. De Rijnmond-verslaggever doet aangifte.

Het bestuur van de Mieraskerk zou excuses hebben aangeboden aan het slachtoffer, verslaggever Jacco van Giessen, en zou met de dader in gesprek gaan. "Ik accepteer alleen excuses van de dader", aldus de verslaggever daarover op de site van RTV Rijnmond.



Aanrijding

De aanhouding van de 43-jarige Krimpenaar gebeurde tijdens de kerkdienst, laat de politie weten. "In overleg met een kerkdienaar is de verdachte naar buiten begeleid en is hij meteen aangehouden." In een tweet over de aanhouding van de 43-jarige man schrijft de politie Rotterdam verder: "Laat journalisten hun werk doen."

In Urk belaagden twee jongeren een verslaggever en cameraman van PowNed. De verslaggever werd geschopt en geslagen. Ook werd de verslaggever aangereden. De politie noemt die aanrijding het meest opvallende incident. De gegevens van de betrokkenen daarbij zijn bekend, aldus een politiewoordvoerder. "We onderzoeken wat er is gebeurd en hoe dat is gegaan, en nemen daarna eventuele vervolgstappen."



Vervolgstappen

Dat zondagochtend niet direct is overgegaan tot aanhouding voor het aanrijden van de verslaggever, komt omdat de politie de rust wilde bewaren, aldus de woordvoerder. "Gelukkig is niemand gewond geraakt. Op dat moment was onze prioriteit de-escaleren. Maar als er vervolgstappen nodig zijn, gaan we die zeker nemen."

Over dat de verslaggever ook is geschopt, zegt de woordvoerder dat hij niet precies weet hoe het er daarmee voorstaat. "Dat nemen we mee als de verslaggever aangifte gaat doen."

