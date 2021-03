RIVM: Aantal nieuwe coronagevallen gedaald, na forse toename zaterdag

Tussen zaterdagochtend en zondagochtend zijn bij het RIVM 7513 nieuwe coronagevallen geregistreerd.

Dat zijn er ruim 1300 minder vergeleken met de voorgaande dag. Zaterdag werden nog meer dan 8800 nieuwe positieve tests geturfd in een etmaal, het hoogste aantal sinds begin januari.

Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu heeft in de afgelopen zeven dagen 51.153 positieve tests geregistreerd. Dat komt neer op gemiddeld 7308 nieuwe gevallen per dag.

De afgelopen vier dagen waren er telkens meer dan 7500 nieuwe positieve tests, aanzienlijk meer vergeleken met de weken daarvoor.



Meer testen

Volgens het RIVM laten meer mensen zich testen de laatste tijd, maar stijgt ook het percentage positieve tests. Dat wijst erop dat er daadwerkelijk meer besmettingen zijn.

Rotterdam telde, net als zaterdag, de meeste nieuwe gevallen afgelopen etmaal, met 342 positieve tests. In Amsterdam zijn 315 inwoners positief getest. In Den Haag kwamen 272 besmettingen aan het licht, in Tilburg 156, gevolgd door Eindhoven met 127 positieve tests.



Afgelopen etmaal is het overlijden van vijftien coronapatiënten geregistreerd, veertien minder dan op zaterdag.

Sinds het begin van de uitbraak zijn ruim 1,2 miljoen mensen in Nederland positief getest. Van bijna 16.500 mensen is zeker dat ze aan het coronavirus zijn overleden.

