Dodental door instorten gebouw in hoofdstad Egypte boven de 20

Het dodental door het instorten van een woongebouw in Caïro is opgelopen naar 23.

Ook raakten zeker 25 mensen gewond, zeggen de Egyptische autoriteiten. Het tien verdiepingen tellende gebouw stortte zaterdag in.

De autoriteiten in de hoofdstad spraken toen nog over vijf doden. Over de oorzaak van het drama is nog niets bekendgemaakt, maar lokale media berichten dat de eigenaar het pand illegaal had laten uitbreiden met vijf extra verdiepingen.

Egypte was een dag eerder al opgeschrikt door een dodelijke botsing tussen twee treinen. Die heeft aan zeker negentien mensen het leven gekost.

Ook raakten zo'n 165 mensen gewond door de crash bij de plaats Tahta, op zo'n 365 kilometer ten zuiden van de hoofdstad.

