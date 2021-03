Aantal patiënten op Franse ic's neemt toe, artsen zijn bezorgd

Het aantal coronapatiënten dat in Frankrijk op de intensive care ligt, is zondag opgelopen tot 4872, meldt het ministerie van Gezondheid. Dat is het hoogste aantal tot nu toe in heel 2021.

Tientallen artsen waarschuwen dat de ziekenhuizen een derde coronagolf niet aankunnen. Het huidige aantal patiënten op de Franse ic's is bijna even hoog als tijdens de laatste piek in november vorig jaar. In april vorig jaar lag het aantal nog hoger. Toen lagen ongeveer 7000 coronapatiënten op de ic's.

Een groep van 41 ziekenhuisartsen ondertekende zondag een artikel in de Franse krant Le Journal du Dimanche waarin werd gewaarschuwd dat artsen binnenkort moeten kiezen tussen patiënten bij noodbehandelingen. "We kunnen niet langer zwijgen zonder de eed van Hippocrates te verraden", schrijven de artsen.

"We zijn behoorlijk zeker over het aantal bedden op de intensive care dat binnen twee weken nodig zal zijn, en we weten nu al dat onze capaciteit overschreden zal worden aan het einde van deze periode", staat in de bijdrage in de krant. "In deze medische rampsituatie zullen wij gedwongen worden om keuzes te maken tussen patiënten om zo veel mogelijk levens te redden."



Verantwoordelijkheid

De artsen eisen dat de regering haar verantwoordelijkheid neemt. "Door zorgverleners te laten kiezen welke patiënt moet overleven en welke patiënt moet doodgaan, ontvlucht de regering op hypocriete wijze haar verantwoordelijkheid.

Het wordt tijd dat de regering duidelijk en publiekelijk de verantwoordelijkheid neemt voor de gevolgen van haar politieke beslissingen voor de volksgezondheid."



In meerdere Franse regio’s zijn al een tijdje meer dan tweehonderd op de 100.000 mensen geïnfecteerd met het virus. In de regio Parijs zijn dat er zelfs meer dan zeshonderd, reden voor de Franse autoriteiten om de bewegingsvrijheid daar extra in te perken en de controles op te voeren. Wetenschappers zeggen echter dat deze gedeeltelijke lockdown niet voldoende is om de regio's met hoge besmettingsaantallen te beschermen tegen een verdere uitbraak van mutaties van Covid-19.

De Franse president Emmanuel Macron verdedigde afgelopen week zijn beslissing om geen derde lockdown in te voeren en scholen open te houden. Wel zei hij dat er waarschijnlijk meer maatregelen nodig zijn.

© ANP 2021